Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом и трамваем в Казани

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту утреннего ДТП в Казани с участием автобуса и трамвая, в котором пострадали несколько человек. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

При наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил врио помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Динар Чуркин. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительной информации, столкнулись автобус ПАТП №9 и трамвай. Двоих пострадавших госпитализировали. Еще пять человек медики осмотрели на месте и отпустили домой.



Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, в ДТП пострадали восемь человек, пятерых из которых госпитализировали с травмами и ушибами разной степени тяжести. Тяжелых травм никто не получил. Еще троим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В данный момент пять человек находятся в больнице. Их обследуют врачи и назначат им необходимое лечение, добавили в Минздраве РТ.

Авария произошла сегодня на перекрестке улиц Декабристов — Ш. Усманова, в результате чего было приостановлено движение маршрутов №1 и №6.



Татьяна Демина