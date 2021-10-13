В Казани остановилось движение трамваев №1 и №6

В Казани на перекрестке улиц Декабристов — Ш.Усманова произошло столкновение автобуса с трамваем №1, в связи с чем приостановлено движение маршрутов №1 и №6. Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы, сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

В прошлом месяце произошло еще одно ДТП с участием трамвая — в него въехал КАМАЗ. Авария случилась на подъеме с улицы Академика Арбузова. Водитель КАМАЗа рассказал, что у большегруза отказали тормоза. Пострадавших в результате инцидента не оказалось, движение трамваев восстановили через несколько часов.

Также в сентябре утром столкнулись два пассажирских автобуса, автомобиль такси и «Газель». В результате аварии на месте образовалась пробка.





Диана Жиленкова