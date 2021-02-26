Власти Москвы рассказали подробнее о назальной форме вакцины «Спутник V»

Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» тоже будет двухкомпонентной, но со спреем. Вводить ее смогут только врачи, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такая форма ввода препарата формирует местный иммунитет, он менее эффективный, но более безопасный. Этот препарат подойдет тем людям, которым не рекомендуется делать инъекции, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в Москве стартовали клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В отличие от «Спутника V», для вакцинации «Спутником Лайт» нужен только один визит в поликлинику. В это же время в российской столице начались клинические испытания российской вакцины «Спутник V» среди подростков от 14 до 18 лет.



Сегодня в Минздраве России уточнили, что прививку от коронавируса сделали уже 3,9 млн жителей страны. Массовая вакцинация населения от СOVID-19 в России и Татарстане стартовала 18 января. В Татарстане прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали 75 922 человека, в том числе за сутки 2 172. Вторую дозу получили 13 620 человек.



Татьяна Леухина