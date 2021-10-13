RT опубликовал момент смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи

Момент ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал RT.



Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения автомобилей, а также повреждение автобуса в результате ДТП.

Авария произошла в минувшее воскресенье. Водитель Mersedes, в котором ехала телеведущая, вылетела на встречку, где столкнулась с иномаркой. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen 1986 года рождения скончалась от полученных травм до приезда врачей, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Вчера Собчак допросили по делу о ДТП. В своем telegram-канале она написала: «Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора, для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи».



Татьяна Леухина