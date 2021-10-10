По факту ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Собчак, возбудили уголовное дело

В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля Mercedes, перевозившего телеведущую Ксению Собчак. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

— В отношении водителя автомобиля Mercedes... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), — говорится на сайте ведомства.

По предварительной информации, при совершении обгона Mercedes совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, после чего последний по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen, 1986 года рождения, скончалась от полученных травм до приезда врачей, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Сама Собчак села в другую машину и уехала в аэропорт. Позже она подтвердила, что была в машине и получила сотрясение мозга. Ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она уехала домой, чтобы увидеть сына. Собчак обещает связаться с родными погибших. «Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто не подгонял», — написала она.



Алексей Нечаев