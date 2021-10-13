Родственники девяти погибших в авиакатастрофе под Мензелинском получили по миллиону рублей

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Материальную помощь в размере одного миллиона рублей уже выплатили родственникам девяти погибших при крушении самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

За минувшие сутки психологическую помощь получили еще семь родственников жертв катастрофы, всего — 75.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Тела всех 16 погибших при катастрофе самолета L-410 в Мензелинске выдали родственникам.



11 октября правительство Татарстана подписало постановление об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Семьи погибших получают по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий или средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч получат пострадавшие, получившие легкий вред здоровью. Средства будут выплачены из резервного фонда кабмина РТ. Республика взяла на себя организацию похорон и транспортировку тел погибших к месту захоронения.



Татьяна Леухина