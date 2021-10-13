Россиянам перед ревакцинацией от COVID-19 посоветовали изучить противопоказания

Россиянам, которые привились от COVID-19 полгода назад, уже стоит готовиться к ревакцинации. Минздрав рекомендует прививаться каждые полгода до формирования коллективного иммунитета в стране, заявил иммунолог Николай Крючков.

Но перед тем, как записаться на ревакцинацию, необходимо убедиться в том, что состояние вашего здоровья не изменилось после первичной вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или тем более не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения, — приводит его слова радио Sputnik.

По словам Ключкова, нужно дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, только тогда проводить вакцинацию. Это правило подходит для любой прививки.

Если после первой прививки у человека была температура, общая слабость, боль в мышцах, то с высокой вероятностью такая же реакция будет и на ревакцинацию.

В сентябре Крючков рассказал, в каких случаях нужно ревакцинироваться от COVID-19 раньше положенного срока.

Татьяна Леухина