Во втором квартале в России рост ВВП предварительно составил 10,3%

Согласно предварительной оценке, ВВП России вырос на 10,3% в годовом выражении во втором квартале текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.



Данные ведомства свидетельствуют о том, что во втором квартале на 250% выросли пассажирооборот; на 30,2% — водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; на 23,5% — розничный товарооборот; оптовый — на 19,8%.

Рост обрабатывающих производств составил 11,4%, грузооборот увеличился на 9,9%, а добыча полезных ископаемых — на 7,8%.



Предварительная оценка базируется на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового экономического сектора.

Фото: realnoevremya.ru

В июле годовая инфляция в России снизилась на 0,04 процентного пункта (п.п.) — до 6,46%. По прогнозу ЦБ РФ, в 2021 году годовая инфляция составит 5,7—6,2%, а в 2022-м снизится до 4,0—4,5% и в дальнейшем будет находиться в районе 4%.

Маргарита Головатенко