До 3,8% МВФ улучшил прогноз роста ВВП России

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, сообщает ТАСС.

На 0,8% МВФ улучшил свой январский прогноз по экономике России в 2021 году. Также улучшилась оценка экономического спада в стране с 3,6% до 3,1%.

Отмечается, что в текущем году инфляция составит 4,5%, а в следующем 3,4%. Кроме того, в России уменьшится уровень безработицы в 2021 году до 5,4% — в прошлом году этот показатель составлял 5,8%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: «По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4 процента, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5 процента. У нас, в России, тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9 процента. Показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов. Происходит эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке».



Алексей Нечаев