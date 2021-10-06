Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,3% — много это или мало?

Всемирный банк улучшил свою оценку роста российской экономики в 2021 году с 3,2%, спрогнозированных им в мае, до 4,3%. В докладе говорится, что это может произойти, поскольку экономика поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышением цен на энергоносители.

Одновременно с этим банк понизил прогноз на 2022 год — с 3,2% до 2,8%. Восстановление экономики замедлится по мере стабилизации спроса и снижения цен на промышленные товары.

— Прогноз основан на постепенном ослаблении ограничений добычи нефти ОПЕК + и возвращении к фискальному правилу, — говорится в документе.

На перспективах роста, по версии Всемирного банка, сказываются эскалация геополитической напряженности, низкие показатели вакцинации и повышение ключевой ставки с рекордно низких значений.

Напомним, ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%.

Фото: globalcentre.hse.ru

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,3%

Такой же рост ВВП России был зафиксирован 10 лет назад, в 2011 году.

России был зафиксирован 10 лет назад, в 2011 году. На 0,3% больше , чем прогноз по росту ВВП России на 2021 год от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings — 4%.

, чем прогноз по росту ВВП России на 2021 год от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings — 4%. Почти столько же , сколько прогнозирует Минэкономразвития России: по данным ведомства, рост российской экономики в 2021 году составит 4,2%.

, сколько прогнозирует Минэкономразвития России: по данным ведомства, рост российской экономики в 2021 году составит 4,2%. На пару процентов ниже , чем возможный рост экономики США — Всемирный банк оценивает его в 6,8%. По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП США в этом году вообще составит рекордные с 1984 года 7%.

, чем возможный рост экономики США — Всемирный банк оценивает его в 6,8%. По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП США в этом году вообще составит рекордные с 1984 года 7%. Меньше возможного роста мирового ВВП в этом году на 1,7% — по прогнозу того же Всемирного банка, он составит 6%. Аналогичный рост ожидает и экономику Италии, подсчитало местное Министерство экономики и финансов.

в этом году на 1,7% — по прогнозу того же Всемирного банка, он составит 6%. Аналогичный рост ожидает и экономику Италии, подсчитало местное Министерство экономики и финансов. Выше прогноза по росту ВВП в Германии в два раза — Немецкий институт экономических исследований (DIW) предсказал, что экономика страны вырастет всего на 2,1%.

в два раза — Немецкий институт экономических исследований (DIW) предсказал, что экономика страны вырастет всего на 2,1%. Но в два раза ниже роста ВВП Грузии — правительство Грузии недавно увеличило прогноз роста экономики в 2021 году до 9,5%.

Дарья Пинегина