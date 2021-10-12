РНГО планирует взыскать с «Тат Иммобилен» более 412 млн рублей неустойки

Фото: Максим Платонов (архив)

ООО «РНГО» намерено взыскать с ООО «Тат Иммобилен» более 412 млн рублей. Компания подала заявление о включении ее притязаний в реестр требований кредиторов должника.

Указанная сумма представляет собой неустойку, начисленную в связи с неисполнением «Тат Иммобилен» требования о досрочном возврате основного долга и основных процентов по договору об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 14 марта 2014 года, следует из сообщения конкурсного управляющего компании в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле 11-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение АС Татарстана от 4 февраля 2021 года о взыскании РНГО убытков с Наталии Журавлевой и Татьяны Шишкиной по делу о банкротстве компании «Тат Иммобилен». Суд обязал ответчиц выплатить 324 млн рублей.

Татьяна Демина