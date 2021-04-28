РНГО выиграло суд по делу «Тат Иммобилен» — ответчики возместят 324 млн рублей

11-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение АС РТ от 4 февраля 2021 года о взыскании компанией РНГО, подконтрольной ПАО «Татнефть», убытков с Наталии Журавлевой и Татьяны Шишкиной по делу о банкротстве компании «Тат Иммобилен».

Суд установил взыскать с ответчиц 324 млн рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.



Ранее суд удовлетворил заявление РНГО о наложении ареста на имущество Шишкиной и Журавлевой для обеспечения исполнения определения о взыскании с них убытков.

Шишкина является миноритарным акционером и экс-зампредом банка «Зенит». На сегодняшний день между компаниями Gatehill Limited и «Даником», принадлежащими ей, кредитной организацией проходит судебное разбирательство.

Указанные организации предъявили требования о выкупе акций на сумму 1,6 млрд рублей в рамках процедуры присоединения ПАО «Спиритбанк» и банка «Зенит Сочи» к банку «Зенит». Банк приостановил выкуп, так как у контролируемых им компаний, заемщиков кредитной организации, есть неисполненные денежные требования.

РНГО выкупило у них права требования к компании «Тат Иммобилен» и подало иск о банкротстве казанской компании в апреле 2019 года. Уже в июле этого же года суд признал ее банкротом.

В начале февраля 2021 года в банке «Зенит» рассказали «Реальному времени», что привлечение главы кредитной организации Александра Тищенко к административной ответственности Центробанком связано с приостановлением выплаты двум миноритарным акционерам выкупной стоимости акций банка до разрешения судебных споров.

11 марта 2021 года Центробанк услышал доводы банка и отменил постановление об административном нарушении.

Татьяна Демина