В России предложили проверять владеющих оружием юношей раз в квартал

Фото: Максим Платонов

В России предложили ввести постоянный мониторинг учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, владеющих оружием. С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В своем обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что в юном возрасте учащиеся испытывают многочисленные психологические нагрузки, связанные с взрослением, определением места в обществе и личными отношениями. Не все из них способны самостоятельно справляться с ними и контролировать эмоции.

Фото: twitter.com

При этом, если у них имеется оружие, невыявленные психологические проблемы могут привести к новым трагедиям.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания системы психологического мониторинга учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые имеют оружие, а именно введение ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием», — приводит текст обращения RT.

Генерал-майор ФСБ в отставке, опрошенный «Реальным временем», считает, что обнаружить потенциального стрелка-убийцу не помогут ни ужесточение закона об оружии, ни тестирование у психиатра.

Ольга Шагиева