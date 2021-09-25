В РПЦ после трагедии в Перми призвали проработать запрет продажи огнестрельного оружия гражданским

Фото: Максим Платонов (архив)

В Русской православной церкви считают, что в стране необходимо запретить продажу огнестрельного оружия гражданским. Проработать этот вопрос должны депутаты Государственной думы, считает митрополит Иларион.

«Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям», — заявил он в эфире телеканала «России 24». Он считает необходимым принять законодательные меры, «которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием».

Однако в верхней палате российского парламента не не считают нужным вносить правки в законодательство после трагедии в Перми. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что это нецелесообразно. Необходимо ответственно исполнять уже существующие требования.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, происшествие в пермском вузе произошло утром 20 сентября. 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, в результате которой погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани.



Татьяна Демина