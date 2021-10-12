В поселке Юдино на сутки отключат воду

15 октября в поселке Юдино отключат воду в связи с работами по прокладке нового участка водопровода. Без воды останутся жители 149 многоквартирных домов. Также под отключение попадают 1 тыс. 556 объектов индивидуального жилищного строительства, 4 школы, 9 детских садов, 5 котельных и 31 административное здание.

Водоснабжение отключится с 9.00 15 октября до 9.00 16 октября. МУП «Водоканал» рекомендует жителям заранее запастись водой, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

В прошлом месяце почти на сутки без воды остались жители ряда домов, расположенных по улице Космонавтов в Советском районе. Без водоснабжения также оказались проживающие по улице Павлюхина.



Диана Жиленкова