В Казани почти на сутки отключат воду в нескольких домах по улице Космонавтов

В ряде домов Советского района Казани в четверг, 9 сентября, не будет воды почти сутки. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 9.00 9 сентября до 5.00 10 сентября воду отключат по адресам ул.Космонавтов, 11, 13, 15, 17, 57, 57а, 57в, 59, 59 к.1, 59 к.2, 59/1, 59б, 59б к.1, 63. Отключение затронет СНТ «Аэропорт».

Фото: kzn.ru

Временные неудобства связаны с подключением водопровода строящегося здания. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.



Сегодня воды нет в домах по улице Павлюхина. Водоснабжение возобновят в 5.00 8 сентября.