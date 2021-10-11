Медведев заявил, что выстраивать отношения с Украиной сейчас непродуктивно

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что России нужно дождаться появления на Украине «вменяемого руководства», которое нацелено на выстраивание взаимовыгодных отношений, а не на тотальную конфронтацию. Выстраивать отношения с нынешними властями в Киеве непродуктивно.

В своей колонке «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» в газете «Коммерсантъ» Медведев обозначил пять полемических тезисов. На вопрос, что делать в этой ситуации, он заявил, что ничего.

«Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией», — пишет Медведев.

Ольга Шагиева