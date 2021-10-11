Житель Башкирии рассказал, что опоздал на самолет L-410 и остался жив

Фото: МЧС РТ

Житель Башкирии Александр Цывинский рассказал, что опоздал на самолет, разбившийся вчера в Мезелинске и остался жив. Его отвлек телефонный разговор.

Молодой человек рассказал, что в тот день он должен был быть на борту самолета. Однако перед посадкой его отвлек телефонных звонок. В самолет сел его брат, при крушении он погиб.

Фото: Александр Цывинский/vk.com

«Произошла путаница в списках, я записался, но опоздал на взлет. Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь», — рассказал Александр Цывинский порталу UFA1.RU.

Напомним, что11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета. В воскресенье утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили. Подробности трагедии — в нашем материале. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СКР.

Ольга Шагиева