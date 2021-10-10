В Татарстане коронавирус диагностировали у 102 человек
В Татарстане за сутки выявили 102 заболевших коронавирусом. Всего в Татарстане выявлено 27 836 случаев.
За сутки выздоровели 17 пациентов. Всего переболели 23 612 человек.
Число смертей увеличилось до 788 человек, четверо из которых подтвердились за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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