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В Татарстане коронавирус диагностировали у 102 человек

11:27, 10.10.2021
В Татарстане коронавирус диагностировали у 102 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявили 102 заболевших коронавирусом. Всего в Татарстане выявлено 27 836 случаев.

За сутки выздоровели 17 пациентов. Всего переболели 23 612 человек.

Число смертей увеличилось до 788 человек, четверо из которых подтвердились за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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