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К месту крушения самолета в Мензелинске вылетел президент Татарстана

10:59, 10.10.2021
К месту крушения самолета в Мензелинске вылетел президент Татарстана
Фото: МЧС РТ

Президент республики Рустам Минниханов вылетел к месту крушения легкомоторного самолета L-410 в Мензелинский район. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Утром в районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 21 парашютист и 2 члена экипажа. Некоторое время назад он пропал с радаров и перестал выходить на связь, потом появились сообщения о жесткой посадке. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Спасатели деблокировали из упавшего в Татарстане самолета семь человек.

Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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