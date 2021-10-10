К месту крушения самолета в Мензелинске вылетел президент Татарстана
Президент республики Рустам Минниханов вылетел к месту крушения легкомоторного самолета L-410 в Мензелинский район. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Утром в районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 21 парашютист и 2 члена экипажа. Некоторое время назад он пропал с радаров и перестал выходить на связь, потом появились сообщения о жесткой посадке. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Спасатели деблокировали из упавшего в Татарстане самолета семь человек.
Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».
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