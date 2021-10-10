Спасатели деблокировали из упавшего Татарстане самолета семь человек

Спасатели деблокировали из упавшего в Мензелинском районе самолета семь человек с признаками жизни. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

«На месте происшествия работают силы Мензелинского гарнизона, 7 человек с признаки жизни деблокированы из салона самолета», — говорится в сообщении.

Информации о количестве погибших пока нет.

В районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 21 парашютист и 2 члена экипажа. Некоторое время назад он пропал с радаров и перестал выходить на связь, потом появились сообщения о жесткой посадке. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу.

