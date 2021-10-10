СМИ: Алина Загитова угрожала журналистам на хоккее в Казани судом

Журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» в грубой форме потребовала удалить фото с ней. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, Загитова, которая посетила матч, отказалась общаться с журналистами и позволить себя сфотографировать. После этого журналист снял несколько кадров людей на трибунах, на фото попала и фигуристка. Это вызвало негативную реакцию спортсменки, она в грубой форме потребовала удалить фото.

«Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?», — написал Имамов.

Ранее Алина Загитова оказалась второй среди спортсменов, которым доверяют россияне.

Ольга Шагиева