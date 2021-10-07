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«Ак Барс» проиграл дома «Металлургу» в матче КХЛ

21:21, 07.10.2021
«Ак Барс» проиграл дома «Металлургу» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы первыми открыли счет в стартовом периоде встречи. После красиво разыгранной комбинации шайбу в ворота магнитогорцев забросил Дмитрий Кагарлицкий.

Во втором периоде Бренден Лайпсик и Анатолий Никонцев вывели гостей вперед. В заключительные 20 минут матча хоккеисты «Металлурга» забросили третью шайбу и довели игру до победы.

Отметим, что встречу в Казани посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

«Ак Барс» — «Металлург» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

1:0 Кагарлицкий (Коваленко, Галимов, 19:36)

1:1 Лайпсик (Майе, Никонцев, 29:50)

1:2 Никонцев (Майе, Лайпсик, 34:31)

1:3 Зернов

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