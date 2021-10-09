В Югре ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Фото: Максим Платонов

С 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре начнется обязательная вакцинация против COVID-19 для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач округа Майя Соловьева.

Пройти вакцинацию должны: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, МФЦ, работники транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие. Кроме того, обязательная вакцинация введена для вахтовиков, лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей в возрасте 60 лет и старше.

Фото: Максим Платонов

С 1 ноября те, кто не имеет ни одной прививки от COVID-19, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря это коснется всех, кто не прошел полный курс вакцинации. Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для ряда категорий населения Ямало-Ненецкого автономного округа.



Алексей Нечаев