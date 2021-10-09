Резервный фонд правительства России увеличили почти на 1,5 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на сумму около 1,46 трлн рублей. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 1456967794,9 тысяч рублей»,— говорится в документе

В 2021 году средства из резервного фонда направлялись на ликвидацию последствий ЧС в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии, Крыму, на обеспечение бесплатных лекарств для больных COVID-19, выплаты медикам, работающим в красных зонах. Также из этого фонда были профинансированы единовременные президентские выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет.



Ольга Шагиева