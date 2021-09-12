Кабмин направит Забайкалью 73 млн рублей для поддержки после паводка

Фото: Максим Платонов

Забайкальский край получит транш в размере более 73 млн рублей для поддержки жителей региона, которые пострадали от паводков. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Выделить в 2021 году МЧС России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 73 010 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, — сообщается в документе.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что это решение должно помочь 5 тыс. жителей края. Кроме того, подписано распоряжение о частичном возмещении расходов региона на выплату компенсаций местным жителям.

В целом краю нанесен ущерб на 6 млрд рублей, пострадало имущество 13 тысяч человек, разрушены дороги, мосты, дома.

Алексей Нечаев