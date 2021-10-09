Средний уровень зарплаты заемщика в России составил 28 тысяч рублей

Средний уровень зарплаты россиянина, который оформил кредит в первой половине 2021 года, составил 28 тысяч рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Как рассказали в пресс-службе, медианное значение заявочных доходов россиян составляет 28 тыс. рублей. Под заявочными доходами подразумеваются доходы. которые регулярно получаются заемщиком и который он может подтвердить банку в кредитной заявке.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, каким бы ни был низким уровень доходов, прежде всего необходимо следить за показателями долговой нагрузки. Это можно сделать самостоятельно: посчитать сумму ежемесячных платежей по всем кредитам и соотнести из с оставшимися средствами. Последних должно хватать на достойное проживание, пишет RT.

За первые 8 месяцев этого года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) татарстанцев увеличился до 322,5 млрд рублей, то есть на 19,0%.

Ольга Шагиева