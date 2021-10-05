В Татарстане ипотечный портфель превысил 322 млрд рублей

За первые 8 месяцев этого года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) татарстанцев увеличился до 322,5 млрд рублей, то есть на 19,0%, сообщает пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Так, в этом году татарстанцы получили около 43 тысяч ипотечных кредитов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. За 8 месяцев объем ипотеки составил 106 млрд рублей, прирост — 44,5%. Средневзвешенная ставка по таким кредитам в августе 2021-го составила 7,77%.

Заемщики Татарстана в основной массе выполняют свои обязательства по ипотеке достаточно дисциплинированно. Доля просроченной задолженности на 1 сентября 2021 года составила лишь 0,46% от общего объема ипотечного портфеля (по России — около 0,65%).

Фото: realnoevremya.ru

За девять месяцев 2021 года более 1,1 тысячи казанских семей улучшили свои жилищные условия, а за последние пять лет — до 13 тысяч семей.

Маргарита Головатенко