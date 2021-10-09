СМИ: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту

Банк России запросил у кредитных организации данные о переводах с карты на карту для совершенствования систем управления рисками в банках. Об этом сообщил «Коммерсантъ», источники ТАСС подтвердили эти данные.

По данным газеты, от участников платежного рынка потребовали указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей. Также регулятору нужно направить реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных) и суммы комиссий по таким операциям.

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Предоставить ЦБ данные о выявлении операции по выведению денег при помощи переводов с карты на карты необходимо до 18 октября, выяснил ТАСС.



Исследование, проведенное в сентябре, показало, что в Татарстане за первое полугодие текущего года было совершено 419,5 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Татьяна Леухина