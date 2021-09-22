Татарстанцы в 15 раз чаще пользуются картами, чем наличными

В Татарстане за первое полугодие текущего года было совершено 419,5 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма безналичных платежей составила 294,8 млрд рублей, увеличилась на 18,7%. За первое полугодие в республике совершили почти в 15 раз больше операций по оплате картами товаров и услуг, чем по снятию наличных.

Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 94% по количеству и 45% по сумме.

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Средняя сумма безналичного платежа составила 703 рубля, операции по снятию наличных — 12,4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.



Число платежных карт выросло на 11% — до 8,4 млн, в том числе карт национальной платежной системы «Мир» — на 22%, до 2,56 млн.

В апреле текущего года Казань заняла 11-е место в рейтинге городов, жители которых чаще всего расплачиваются онлайн-переводами. Всего в список вошли 19 городов России.

Татьяна Леухина