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В шоу «Голос» на Первом канале принимает участие уроженка Пестрецов

22:47, 08.10.2021
В шоу «Голос» на Первом канале принимает участие уроженка Пестрецов
Фото: скриншот / 1tv.ru

В шоу «Голос» на Первом канале выступила уроженка Пестрецов Марина Моисеева. 49-летняя исполнительница спела на этапе отбора песню Л. Перри «Что случилось?».

К ней повернулся лишь певец Александр Градский. Моисеева родом из села Пестрецы, но уже 24 года живет в Москве. Со слов женщины, она поет с 6 лет. Во время разговора с жюри она призналась Диме Билану, что помнит его маленьким и рассказала, как бабушка водила его маленьким купаться на Мешу (семья Билана некоторое время жила в Татарстане, в Набережных Челнах, — прим. ред.).

В марте в шоу Голос.Дети» на Первом канале выступила восьмилетняя Элина Нигматуллина из Казани. Она спела песню «Пой, гармошка, веселей».

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