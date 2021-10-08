В шоу «Голос» на Первом канале принимает участие уроженка Пестрецов

В шоу «Голос» на Первом канале выступила уроженка Пестрецов Марина Моисеева. 49-летняя исполнительница спела на этапе отбора песню Л. Перри «Что случилось?».

К ней повернулся лишь певец Александр Градский. Моисеева родом из села Пестрецы, но уже 24 года живет в Москве. Со слов женщины, она поет с 6 лет. Во время разговора с жюри она призналась Диме Билану, что помнит его маленьким и рассказала, как бабушка водила его маленьким купаться на Мешу (семья Билана некоторое время жила в Татарстане, в Набережных Челнах, — прим. ред.).

В марте в шоу Голос.Дети» на Первом канале выступила восьмилетняя Элина Нигматуллина из Казани. Она спела песню «Пой, гармошка, веселей».