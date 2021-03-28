В шоу «Голос.Дети» выступила девочка из Казани

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В шоу «Голос.Дети» на Первом канале выступила восьмилетняя Элина Нигматуллина из Казани. Она спела песню «Пой, гармошка, веселей».

К юной исполнительнице из членов жюри не повернулся никто. Светлана Лобода сказала, что не угадала возраст девочки во время слепого прослушивания. Егор Крид оценил речитатив, который был вставлен в песню. Баста (Василий Вакуленко) попытался успокоить Элину в обычном духе наставников «Голоса»: сказал, что у нее еще впереди длинная творческая жизнь, и она обязательно всего добьется.

Напомним, в шоу «Голос.Дети» успешно выступали юные таланты из Татарстана. Например, Саида Мухаметзянова прошла в суперфинал проекта 6 лет назад, в 2015 году. Тогда ей было 13 лет, а сейчас молодая певица успешно продолжает карьеру.