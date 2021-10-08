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УНИКС дома проиграл «Монако» в матче Евролиги

21:00, 08.10.2021
УНИКС дома проиграл «Монако» в матче Евролиги
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС дома уступил французскому «Монако» (80:88) в матче второго тура группового этапа Евролиги по баскетболу.

Казанцы проиграли первую половину встречи, но смогли прибавить после перерыва и подходили к заключительной четверти ведя «плюс 8».

«Монако» сумело догнать команду Велимира Перасовича и даже смогло закончить матч победой, если бы Майк Джеймс реализовал оба штрафных за 2 секунды до конца основного времени. Но разыгрывающий гостей забил лишь один из двух бросков с линии, и встреча перешла в овертайм.

В дополнительное время точнее оказались баскетболисты «Монако», которые довели игру до победы.

Это уже второе поражение УНИКСа в текущем розыгрыше Евролиги. Ранее казанская команда уступила петербургскому «Зениту» со счетом 69:70. Подробнее об этой игре читайте в материале «Реального времени».

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