Кузяев, Жемалетдинов, татарский орнамент и «Алга» — сборная анонсировала матч со Словакией

Пресс-служба национальной команды по футболу представила анонс сегодняшнего матча сборной России против Словакии в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В анонсе к предстоящему матчу были использованы фотографии футболистов татарского происхождения Рифата Жемалетдинов и Далера Кузяева, профиль экс-игрока казанского «Рубина» Федора Кудряшова и национальный татарский орнамент.

Сам пост опубликован со словами «Алга, наши парни» в социальных сетях сборной.

Матч между Россией и Словакией начнется в 21.45 по московскому времени.

Напомним, ранее жена главного тренера сборной Дарья Карпина опубликовала видео, где исполняет песню «Валера» в поддержку своего мужа Валерия Карпина на фоне казанской мечети «Кул-Шариф».