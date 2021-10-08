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Кузяев, Жемалетдинов, татарский орнамент и «Алга» — сборная анонсировала матч со Словакией

14:08, 08.10.2021
Кузяев, Жемалетдинов, татарский орнамент и «Алга» — сборная анонсировала матч со Словакией
Фото: vk.com/teamrussia

Пресс-служба национальной команды по футболу представила анонс сегодняшнего матча сборной России против Словакии в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В анонсе к предстоящему матчу были использованы фотографии футболистов татарского происхождения Рифата Жемалетдинов и Далера Кузяева, профиль экс-игрока казанского «Рубина» Федора Кудряшова и национальный татарский орнамент.

Сам пост опубликован со словами «Алга, наши парни» в социальных сетях сборной.

Матч между Россией и Словакией начнется в 21.45 по московскому времени.

Напомним, ранее жена главного тренера сборной Дарья Карпина опубликовала видео, где исполняет песню «Валера» в поддержку своего мужа Валерия Карпина на фоне казанской мечети «Кул-Шариф».

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