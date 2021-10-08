Жена Валерия Карпина спела песню «Валера» на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала пост в «Инстаграм», где восхитилась красотой столицы Татарстана. Также она выложила видео, где исполняет песню «Валера» на фоне мечети «Кул-Шариф».
«Первый раз в Казани! Невероятные впечатления! Просто сказочно красивый город!!!! Дух захватывает», — написала Карпина.
Накануне сборная России по футболу прибыла в Казань, где ей предстоит сыграть против команды Словакии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.
Напомним, ранее в соцсетях осудили блогершу за танец на фоне мечети «Кул-Шариф».СпортФутболОбщество
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