Жена Валерия Карпина спела песню «Валера» на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала пост в «Инстаграм», где восхитилась красотой столицы Татарстана. Также она выложила видео, где исполняет песню «Валера» на фоне мечети «Кул-Шариф».

«Первый раз в Казани! Невероятные впечатления! Просто сказочно красивый город!!!! Дух захватывает», — написала Карпина.

Накануне сборная России по футболу прибыла в Казань, где ей предстоит сыграть против команды Словакии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.

Напомним, ранее в соцсетях осудили блогершу за танец на фоне мечети «Кул-Шариф».