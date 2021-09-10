Лавров заявил о готовности России «хоть завтра» возобновлять отношения с Западом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «хоть завтра» готова возобновлять отношения с Западом. Однако обязательным условием для этого является обоюдность, подчеркнул он.

«Но пока у нас нет и не может быть уверенности в надежности наших партнеров, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, должны от этого мира не зависеть в ключевых, критически важных отраслях нашей жизни и развития», — добавил Лавров к своему заявлению.

Глава российского МИД сообщил, что страна всегда готова сотрудничать с другими государствами на равноправной основе. Россия не допускает с чьей-либо стороны диктата и предъявления ультиматумов. Власти РФ приветствуют опыт переговорной дипломатии, компромиссные решения и поиск баланса интересов, пишет ТАСС.

Фото: vk.com/mid

В мае Лавров говорил о том, что Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом, но на равных условиях. До этого в феврале глава МИД заявил, что отношения сторон можно описать словами экс-президента США Барака Обамы — «разорваны в клочья». Лавров считает, что все разрушила политика Брюсселя, уничтожившая «все механизмы, которые создавались многие годы».



Татьяна Демина