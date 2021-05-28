Лавров назвал условие восстановления отношений России с Евросоюзом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом, но на равных условиях. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром.

«Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Отношения РФ и Евросоюза испортились после вхождения Крыма в состав России. В феврале глава МИД РФ заявил, что отношения между Россией и ЕС можно описать словами экс-президента США Барака Обамы — «разорваны в клочья». Лавров считает, что отношения России и Евросоюза разрушила политика Брюсселя, уничтожившая «все механизмы, которые создавались многие годы».

Ольга Плешкова