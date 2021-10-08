В Афганистане прогремел взрыв в мечети — по данным СМИ, погибли около 100 человек

В афганской провинции Кунду прогремел взрыв в шиитской мечети Сеид-Абад. Погибли как минимум 30 человек, пишет «РИА Новости». По данным агентства Аamaj News, жертвами стали около 100 граждан.

Помимо погибших, есть те, кто получил травмы. Речь идет о десятках пострадавших. В мечети в момент взрыва проходила пятничная молитва.

По предварительным данным, в мечеть пришел террорист-смертник, который активировал взрывное устройство. Происшествие случилось около 13.30 по времени Афганистана (12.00 мск).

В радикальном движении «Талибан»* (запрещено в РФ), которое пришло к власти в Афганистане в августе, заявили, что теракт устроили члены группировки «Исламское государство в Хорасане»**, связанной с экстремистской организацией «Исламское государство»** (запрещена в РФ).

Напомним, это не первый подобный инцидент. В начале октября взрыв прогремел около мечети Идгах в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.



**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.



Татьяна Демина