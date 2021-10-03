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Несколько человек погибли в результате взрыва около мечети в Кабуле

15:09, 03.10.2021
Несколько человек погибли в результате взрыва около мечети в Кабуле
Фото: wikipedia.org

Около мечети Идгах в Кабуле прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Kabul News.

Согласно данным канала, сейчас недалеко от одного из крупнейших религиозных сооружений в столице Афганистана идет перестрелка. Предполагается, что перестрелка — между талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ) и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане» (ответвление экстремистской организации «Исламское государство», запрещенной в РФ).

В мечети проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя радикального движения «Талибан», захватившего власть в стране.

Уточняется, что в результате взрыва погибли несколько человек.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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