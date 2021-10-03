Несколько человек погибли в результате взрыва около мечети в Кабуле
Около мечети Идгах в Кабуле прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Kabul News.
Согласно данным канала, сейчас недалеко от одного из крупнейших религиозных сооружений в столице Афганистана идет перестрелка. Предполагается, что перестрелка — между талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ) и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане» (ответвление экстремистской организации «Исламское государство», запрещенной в РФ).
В мечети проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя радикального движения «Талибан», захватившего власть в стране.
Уточняется, что в результате взрыва погибли несколько человек.
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