В соцсетях осудили блогершу за танец на фоне мечети в Казани

Пользователи соцсетей подвергли травле блогершу, записавшую короткий танец на фоне Казанского Кремля. В кадр попала мечеть «Кул-Шариф», что и возмутило многих пользователей.

«Как хотите, защищайте эту девушку, но трясти своим телом перед мечетью — кощунство. Неприятно было это увидеть», — написала одна из комментаторов в аккаунте kazan_only.

Источник: instagram.com / скриншот

Похожее происходило уже несколько раз. Этим летом буллингу за танцы возле «Кул-Шариф» подверглись двое «тик-токеров» и девушки, станцевавшие на парковке возле Центрального стадиона.