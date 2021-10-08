В России за сутки выявили 27 246 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 27 246 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 717 356 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 8 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 566 человек, всего выздоровевших — 6 819 796 человек.

Фото: Максим Платонов

За сутки коронавирус унес жизни 936 россиян, всего от инфекции скончалось 214 485 человек.

В Татарстане за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 27 640 случаев.



Алексей Нечаев