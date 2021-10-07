Россия предоставила ответ на запрос 45 стран по ситуации с отравлением Навального в ОЗХО

Россия предоставила ответ на запрос группы государств-участников ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Российская сторона получила четыре вопроса: какие действия принимала Россия в связи с тем, что случилось с Навальным, как расценивает заключения, сделанные ОЗХО, какие дальнейшие действия Россия собирается предпринимать и почему Россия не сочла возможным принять стандартные условия технического секретариата для оказания нам технического содействия, передает ТАСС.

Россия дала ответ спустя 2 дня. Ответы должны быть даны в течение 10 дней.

20 августа прошлого года Навальный попал в больницу. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Сторонники оппозиционера сразу заявили об отравлении. Позже это подтвердили специалисты из Европы, когда Навального доставили в Берлин, где он проходил лечение в клинике «Шарите». Военные токсикологи установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили позже в кабмине Германии. В конце декабря берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального. Врачи вновь отметили, что, согласно результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, политика отравили боевым веществом типа «Новичок».



Татьяна Леухина