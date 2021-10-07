Минниханов поздравил Путина с днем рождения на татарском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения на татарском языке. Поздравительный пост появился в «Инстаграме» главы республики.

Минниханов опубликовал поздравление от себя лично и от всех жителей республики.

«Сезгә саулык-сәламәтлек, озын гомер телим. Ватаныбыз киләчәктә дә чәчәк атсын, илебез тормышы имин булсын!» — написал глава Татарстана, что значит: «Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть наша Родина и впредь будет процветать, жизнь страны будет благополучной!»

Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня отмечает 69-й день рождения. Глава государства отметит праздник с родными и близкими.

Ольга Шагиева