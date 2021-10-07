Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения
Президент России Владимир Путин отмечает 69-й день рождения. Глава государства отметит праздник с родными и близкими.
Несмотря на день рождения, у Путина запланированы рабочие дела. Поскольку он уже вышел из самоизоляции, на празднование дня рождения она не повлияет, передает «РИА Новости» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Путин вышел из самоизоляции 29 сентября. Это было связано с тем, что в его окружении заболели коронавирусом сразу десятки человек.ОбществоВласть
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