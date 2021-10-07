«Газпром» занял первое место в рейтинге российских компаний по объему реализации продукции

«Газпром» занял первое место в списке крупнейших российских компаний по объему реализации продукции по итогам 2020 года. Это следует из рейтинга RAEX-600.

Как пишет «Коммерсантъ», в прошлом году объем реализации компании составил 6,069 трлн рублей с темпом роста 19,6%. В 2019 голу компания занимала второе место с объемами 7,546 трлн рублей.

Второе место в этом году занял «Лукойл» с показателем 5,195 трлн. В 2019 году объем реализации компании составлял 7,415 трлн рублей. Замыкает тройку «Роснефть» с объемом реализации в 4,997 трлн рублей.



Ранее «Газпром» подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно. 1 октября сообщалось, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Ольга Шагиева