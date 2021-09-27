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«Газпром» подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно

17:32, 27.09.2021
«Газпром» подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно
Фото: gazprom.ru

«Газпром» подписал контракт с Венгрией по поставке 4,5 млрд куб. м газа в год на 15 лет, сообщает ТАСС.

«Газпром экспорт» и MVM CEEnergy Ltd. сегодня заключили два долгосрочных контракта в Будапеште. Венгрия начнет получать газ уже с 1 октября через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Из 4,5 млрд куб. м газа 3,5 млрд поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.

По итогам 2020 года Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетикаБизнес

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