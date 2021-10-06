Артемий Панарин войдет в расширенный список сборной России на Олимпиаду

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин войдет в расширенный список кандидатов в сборную России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом заявил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Тренер уверил, что при определении состава сборной на Олимпиаду будет применен спортивный принцип без отсылок на политические взгляды игроков.

«Конечно, увидите Панарина и многих других ребят. Я не думаю, что Тема откажется от Олимпиады. Слушайте, политика вне спорта, это разные вещи. Если человек хочет приехать защищать честь страны, почему нет?» — сказал Жамнов.

Фото: fhr.ru

Расширенный список хоккеистов сборной России будет определен до 15 октября.

Напомним, ранее эксперты ФХР рекомендовали назначить Алексея Жамнова новым главным тренером сборной России по хоккею. По их рекомендации в тренерский штаб в роли консультантов должны войти Олег Знарок и Валерий Брагин. Дочь Знарка Алиса живет с хоккеистом Артемием Панариным, который ранее позволял себе жестко критиковать власти страны.