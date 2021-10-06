ВЦИОМ: больше половины россиян уверены в эффективности прививок от гриппа

В России больше половины опрошенных (61%) считают, что прививки эффективно защищают от инфекций. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно каждый десятый (11%) считает, что прививки чаще вредят, чем приносят пользу. Еще 15% опрошенных ответили, что они не приносят ни пользы, ни значительного вреда.

Прививку от гриппа хотя бы раз в жизни делали 56% россиян. Около 40% респондентов уже сделали или собираются привиться в этом году. Не намерены прививаться 53% людей.

«7% россиян не собираются прививаться от гриппа, потому что не видят смысла в прививках или не хотят их делать, 6% не будут прививаться, поскольку мало контактируют с людьми, 5% боятся побочных реакций, верят в свой иммунитет или не верят в эффективность прививок», — говорится в сообщении.

Ранее в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.



Привиться от гриппа в Казани можно в мобильных пунктах вакцинации от COVID-19. «Реальное время» публиковало список адресов.



Ольга Шагиева