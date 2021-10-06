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ВЦИОМ: больше половины россиян уверены в эффективности прививок от гриппа

12:25, 06.10.2021 1
ВЦИОМ: больше половины россиян уверены в эффективности прививок от гриппа
Фото: kzn.ru

В России больше половины опрошенных (61%) считают, что прививки эффективно защищают от инфекций. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно каждый десятый (11%) считает, что прививки чаще вредят, чем приносят пользу. Еще 15% опрошенных ответили, что они не приносят ни пользы, ни значительного вреда.

Прививку от гриппа хотя бы раз в жизни делали 56% россиян. Около 40% респондентов уже сделали или собираются привиться в этом году. Не намерены прививаться 53% людей.

«7% россиян не собираются прививаться от гриппа, потому что не видят смысла в прививках или не хотят их делать, 6% не будут прививаться, поскольку мало контактируют с людьми, 5% боятся побочных реакций, верят в свой иммунитет или не верят в эффективность прививок», — говорится в сообщении.

Ранее в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.

Привиться от гриппа в Казани можно в мобильных пунктах вакцинации от COVID-19. «Реальное время» публиковало список адресов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:18
    Вот эти 61% пусть и прививаются чем угодно и от чего угодно. Это и есть прививочный порог, а не 65 и не 80%. Остальные по желанию.
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