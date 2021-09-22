От гриппа в Казани можно привиться в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса
Привиться от гриппа в Казани можно в мобильных пунктах вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в исполкоме Казани.
Мобильные пункты работают по адресам:
- ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус», «Леруа Мерлен» (ежедневно с 10.00 до 20.00);
- Пушкина, 4, Сбербанк (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00);
- КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);
- КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00);
- КДК имени Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00).
Также сообщается, что с 23 сентября пункт вакцинации в ДК железнодорожников закрывается.
С 17 по 19 сентября, когда шли выборы депутатов Госдумы РФ, на территории участковых избирательных комиссий в Татарстане работали 848 пунктов вакцинации. Решение сделать прививку от гриппа или коронавирусной инфекции именно в них приняли 23 748 татарстанцев.
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