От гриппа в Казани можно привиться в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса

Привиться от гриппа в Казани можно в мобильных пунктах вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Мобильные пункты работают по адресам:

ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус», «Леруа Мерлен» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

Пушкина, 4, Сбербанк (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00);

КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);

КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00);

КДК имени Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00).

Также сообщается, что с 23 сентября пункт вакцинации в ДК железнодорожников закрывается.

С 17 по 19 сентября, когда шли выборы депутатов Госдумы РФ, на территории участковых избирательных комиссий в Татарстане работали 848 пунктов вакцинации. Решение сделать прививку от гриппа или коронавирусной инфекции именно в них приняли 23 748 татарстанцев.



Ольга Шагиева