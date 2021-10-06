Новости общества

18:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявлено 73 новых заболевших коронавирусом

11:42, 06.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявлено 73 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 73 заболевших COVID-19. Всего на 6 октября в республике зарегистрировали 27 474 случаев заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, за весь период выздоровело в Татарстане 23 455 человек, в том числе 58 — за последние сутки. Коронавирус унес жизни 770 жителей республики.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также