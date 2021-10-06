В Татарстане выявлено 73 новых заболевших коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 73 заболевших COVID-19. Всего на 6 октября в республике зарегистрировали 27 474 случаев заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, за весь период выздоровело в Татарстане 23 455 человек, в том числе 58 — за последние сутки. Коронавирус унес жизни 770 жителей республики.

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Ольга Шагиева